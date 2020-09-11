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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

كرم مراد يقدم التراث النوبى بمركز طلعت حرب.. الليلة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
المطرب كرم مراد
المطرب كرم مراد
نضال ممدوح
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يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا للفنان النوبي كرم مراد.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية منها: رسام٬ النيل بيتمشي٬ مارية٬ خبيز أمي٬ حلم الناس٬ ديا٬ يا صغير على الهوي٬ الشال٬ نعناع الجنينة٬ وياناعم العود من التراث الخليجي.

يشار إلى أن "كرم مراد" اشتهر بالغناء النوبي، حيث تعلم العزف والغناء علي يد خاله الفنان النوبي العالمي الراحل حمزة علاء الدين، وبدأ مشواره الفني بحفلات دار الأوبرا منذ عام 1997، كما شارك في إحتفالات أكتوبر عام 2000 بأغنية "النيل بيتمشي".

وقام بالغناء في العديد من المهرجانات والملتقيات الدولية منها: حفل ختام سيمبوزيوم أسوان الدولى للنحت، الأكاديمية المصرية للفنون بروما، ومعرض الفنون التلقائية بألمانيا، وشهر الثقافة المصرية بكرواتيا.

وسجل ثلاث دويتوهات مع المطرب الإيطالي بينو دانيال والأمريكية ماريا كوبا، كما أشترك فى الألبوم الغنائى للتراث النوبى بألمانيا بعنوان: "سلامات نوبيانا".

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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