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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:15 ص
جريدة الدستور
مها صلاح
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تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، القطع الأثرية التي استقبلها متحف الأقصر والقادمة من منطقة آثار تونة الجبل والمتحف المصري بالتحرير، لتنضم إلى الكنوز المعروضة بمتحف الأقصر.

جاءت الجولة أثناء الزيارة التي قام بها الوزير، مساء أمس الخميس، لمحافظة الأقصر في ظل استئناف حركة السياحة الثقافية بمصر اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري.

وخلال الجولة، أكد العناني على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة ولا سيما مع استئناف حركة السياحة الثقافية، استكمالًا لتجربة مصر الناجحة فى استئناف حركة السياحة الوافدة إليها مرة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن، المدن الساحلية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح قد أثبتت نجاحها في ظل الالتزام بتطبيق هذه الضوابط للحفاظ على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع التي استقبلها متحف الأقصر هي عبارة عن مجموعة من التوابيت الملونة والتي تم العثور عليها في خبيئة باب القسس، وتابوت من خبيئة كهنة مونتو والتي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى ١٠٠٠ تمثال أوشابتي من نتاج حفائر منطقة الغريفة بتونا الجبل، وقد تم عرض هذه التماثيل على هيئة النسر المجنح.

وأوضح الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن العرض الجديد في متحف الأقصر يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لإثراء العرض المتحفي وتجديد وإعادة تطوير سيناريو العرض المتحفي بعدد من المتاحف في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن القطع تضم أيضًا تابوت مستطيل الشكل له غطاء بسقف مقبي وقاعدة منفصلة، وتابوتان من الأسرة ٢٦، وآخر يرجع إلى العصر اليوناني الروماني له سقف جاملوني.

بالإضافة إلى مجموعة من الأواني الكانوبية والأغطية الخاصة بها ذات شكل أدمي مصنوعة من الحجر الجيري، وأوشابتي للمدعو بتاح مس على شكل مومياء، وقاعدة تمثال يزينها رؤوس مصنوعة من حجر الجرانيت.

وعقب الجولة، توجه وزير السياحة والآثار إلى متحف التحنيط للوقوف على الأنشطة التدريبية التي تقوم الوزارة بتنظيمها حاليًا بالمحافظة ضمن برنامج "سفراء السياحة" لتأهيل جميع المتعاملين مع السائح فى المواقع الأثرية والمتاحف وتوعيتهم بأهمية السياحة للاقتصاد القومي.

والتقى الوزير المتدربين وتحدث معهم عن مدى استفادتهم من هذه البرامج التدريبية، حيث أشادوا بالدورات والمجهود المبذول من الوزارة للاهتمام بالعنصر البشري بالقطاع ورفع كفاءته، معربين عن سعادتهم لحضور الوزير للقائهم.
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية
وزير السياحة والآثار فى زيارة للأقصر لمتابعة استئناف الحركة الثقافية

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