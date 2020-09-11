«أوقاف الإسكندرية» تتسلم 4 مساجد جديدة فى منطقة «بشاير الخير 3»

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، 4 مساجد جديدة بـ"بشاير الخير 3" وهي مسجد الشهيد بسيوني السليماني بسيوني، الشهيد عميد إلهامي عبدالمنعم، محمود منتصر، ومسجد الحق المبين.كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدًا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.