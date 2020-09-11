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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 11-9-2020 بالبنوك المصرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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يقدم موقع "الدستور" لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 11-9-2020، بالتزامن مع تعاملات نهاية الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.

وشهدت العملة الأمريكية انخفاضًا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، بنحو قرشين، ليسجل الدولار 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي.

وعلى المستوى الدولي صعدت معظم العملات الخميس، أيضا مع استئناف الدولار اتجاهه النزولي بعد قفزة لأسهم قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة ما يشير إلى تحسن الشهية للمخاطرة.

وكانت العملة الأمريكية قد سجلت أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات بفعل مخاوف من اتجاه الأسواق العالمية نحو تراجع جديد.

وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه ما يقرب من 7.24 قرش منذ بداية سبتمبر الجاري، بحسب البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم الجمعة 11-9-2020 فى البنوك المصرية


البنك المركزى المصرى
15.74 جنيه للشراء.
15.84 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى
15.75 جنيه للشراء.
15.85 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.73 جنيه للشراء
15.83 جنيه للبيع

البنك التجارى الدولى cib
15.71 جنيه للشراء
15.81 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية
15.73 جنيه للشراء
15.83 جنيه للبيع

بنك أبو ظبى الإسلامى
15.73 جنيه للشراء
15.83 جنيه للبيع

بنك عودة
15.74 جنيه للشراء
15.84 جنيه للبيع

بنك القاهرة
15.73 جنيه للشراء
15.83 جنيه للبيع

وفي 11 بنكًا آخر تداول الدولار أمام الجنيه بنفس السعر عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

والبنوك هي: البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، بنك عوده، البنك العقاري المصري العربي، بنك الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك HSBC، بنك QNB الأهلي.

أسعار العملات الدولية في البنوك المصرية اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ 18.58 جنيه للشراء، 18.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وبلغ 20.43 جنيه للشراء، 20.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

فيما تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وثبت عند سعر 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وبلغ 49.08 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

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