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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطلان بـ44 فرش حشيش فى المنوفية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
ضبط عاطلان
ضبط عاطلان
ولاء القاضى
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تمكنت وحدة مباحث مكافحة المخدرات بالمنوفية من ضبط عاطلان في مركزي قويسنا والسادات، لاتجارهما في مخدر الحشيش، عقب ورود معلومات سرية إلى وحدة المباحث، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمان وبحوزتهما المضبوطات.

والبداية كانت بتلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية بنشاط عاطلان في دائرة مركز قويسنا ودائرة مركز السادات وتمكن المقدم محمد النحاس رئيس وحدة مكافحة المخدرات بضبطهم على الفور.

وتم تشكيل فريق مشترك من مباحث المخدرات ووحدتي المباحث في الدائرتين، وتمكنت الحملة من ضبط كلًا من "م، ن، ك" 25 سنة عاطل، يقيم المنطقة الرابعة، دائرة مركز السادات وبحوزته 20 فرش حشيش ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف، كما تم ضبط "ط، ك، م" 40 عام عاطل يقيم مركز قويسنا وبحوزته 24 فرش حشيش ومبلغ مالى 350 جنيه وهاتف ودراجة نارية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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