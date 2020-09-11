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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبا.. صدور الترجمة العربية لرواية «مرلين والعائلة»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:03 ص
رواية مرلين والعائلة
رواية مرلين والعائلة
نضال ممدوح
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يصدر قريبا عن دار "خطوط وظلال" للنشر٬ الترجمة العربية لرواية "مرلين والعائلة" للروائي الإسباني ألبارو كونكيرو بترجمة رفعت عطفة.

ويشير رفعت عطفة في مقدمته لترجمة الرواية إلى أنها تجمع بين سحر الواقع وسحر التاريخ من خلال سحر السرد، في مكان يعيش فيه الساحر مرلين، مما يربط بين جمال هذه المنطقة الإسبانية "جاليثيا" والأساطير الأآرثرية لفرسان المائدة المستديرة.

وتعد هذه الرواية أهم أعمال الكاتب الأدبية، وحظيت باهتمام القراء والنقاد وتُرجمت إلى لغات عالمية كثيرة.

ألبارو كونكيرو كان كاتبًا متعدد المواهب في ميادين الصحافة والشعر والنثر كما كان مترجمًا مشهورًا تأثر بتراث الشعراء الجوالين.

ونشر ثلاث روايات مشهورة حظيت بجوائز أدبية مرموقة، لكن روايته هذه "مرلين والعائلة" تنقل القراء إلى عالم روائي مختلف مبني بلغة مقتصدة وشاعرية، من خلال انتباه إلى التفاصيل وغوص في أعماق الذات البشرية.

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