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مصر

محافظ شمال سيناء يؤكد على تيسيرات التصالح على مخالفات البناء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:43 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على التيسيرات المقدمة للمواطنين في التصالح على مخالفات البناء، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأعلن المحافظ فى حواره الأسبوعي مع إذاعة شمال سيناء اليوم ( الذي أجرته المذيعة فاتن غيث ) عن أن قانون التصالح محددًا فيه سعر المتر من 50 الى 2000 جنيه حسب المكان والتميز ونوع النشاط، مشيرًا الى أن المحافظة كانت سباقة في تحديد أسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين، حيث تم تقسيم المدينة الى قطاعات حسب تميزها وموقعها.

وقال شوشة، إنه كان أعلى سعر فى مدينة العريش العاصمة التي يتراوح سعر المتر بها ما بين 50 و500 جنيه، وكانت باقي المدن أقل من ذلك بالنسبة للحد الأقصى، وأنه تم خفض الأسعار تلبية لشكاوى المواطنين حتى وصلت 50 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 100 متر كفئة مستهدفة من التخفيض، فيما عدا الشاليهات الواقعة على ساحل البحر في المنطقة من الخلفاء الراشدين حتى المساعيد بالعريش.

وأضاف المحافظ أنه، تم إصدار توجيهاته الى مجالس المدن للتيسير على المواطنين فى إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، على أن يتم سداد نسبة 25 % من إجمالى القيمة كجدية للتصالح طبقا للقانون وأنه بعد السير فى الإجراءات يتم تخفيض نسبة 25 %، ويتم سداد الباقى على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، للتيسير على المواطنين وتخفيفا عنهم.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة السير فى إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى أقرتها الدولة، مشيرًا الى وجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لدعم غير القادرين على سداد نسبة الـ25 %، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 متر، والاستفادة من قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص.

كما أكد المحافظ على الاستعداد للعام الدراسي الجديد على ضوء قرارات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص معالم وأسلوب الدراسة فى العام الجديد، لافتا الى اجتماعه مع مسئولي مديرية التربية والتعليم وعدد من مديري المدارس والمعلمين للاتفاق على الآلية الجديدة للعام الدراسى الجديد، وتوجيهاته بخصوص التيسير على الطلاب وأولياء الأمور وعدم المبالغة فى ألوان الزي المدرسي وغير ذلك من المطالب.

وطمأن المحافظ أهالى قرى بئر العبد الذين انتقلوا للاقامة فى قرى ومناطق أخرى بأنه أصدر تعليماته بقبول أبنائهم فى المدارس بكل منطقة مقيمين فيها، والعمل على استيعاب الكثافة بتوزيع الطلاب على أيام وفترات الدراسة واستخدام الفراغات الموجودة بالمدارس لاستيعاب أي زيادة.

وأعلن المحافظ أن تعويضات أصحاب المنازل برفح مستمرة إلا أنه تم تقسيمها إلى شرائح، وكانت الأولوية لأصحاب التعويضات حتى 200 و400 ألف جنيه، حيث أنهم يمثلون الشريحة الأكبر، أما باقي التعويضات الأكبر من ذلك فيتم صرفها على مراحل تباعًا.

وأكد المحافظ مجددًا أنه حريص على تقديم الخدمة لجميع المواطنين في مختلف المجالات دون محاباة أو تمييز لأحد، إلا أنه ينحاز دائمًا للمواطن البسيط ومحدودي الدخل.

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