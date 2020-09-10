القبض على مسجل خطر أطلق الرصاص على سائق توك توك بالشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة من القبض على مسجل خطر قتل جاره بطلق ناري بسبب خلافات في منطقة الشرابية.تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الشرابية يفيد نشوب مشاجرة بين مسجل خطر وسائق توك توك توفي على أثرها الثاني.علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مقتل سائق توك توك يدعى "أشرف م " ٤١ سنة علي يد مسجل خطر يدعى " عاطف ع" ٢٦ سنة بطلق ناري في الصدر عقب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.