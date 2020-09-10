رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على مسجل خطر أطلق الرصاص على سائق توك توك بالشرابية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:41 م
القبض على مسجل خطر
القبض على مسجل خطر
هدير مصطفي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة من القبض على مسجل خطر قتل جاره بطلق ناري بسبب خلافات في منطقة الشرابية.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من قسم شرطة الشرابية يفيد نشوب مشاجرة بين مسجل خطر وسائق توك توك توفي على أثرها الثاني.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين مقتل سائق توك توك يدعى "أشرف م " ٤١ سنة علي يد مسجل خطر يدعى " عاطف ع" ٢٦ سنة بطلق ناري في الصدر عقب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

وثيقة تكشف تفاصيل مخطط "إرشاد" الإرهابية لإحداث الفوضى بشوارع مصر

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

الصين تكتشف لوحًا حجريًا عمره 190 عامًا

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء