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الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 11 سبتمبر 2020

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:54 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: يوم خال من القلق على الصعيد المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة مشاريع ناجحة جدًا.

عاطفيًا: قد تجد الحب في مجال عملك، لكنك تعيش بعض الانهيارات والتوتّرات وترتكب الأخطاء.

صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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