طبيب عن تطوير العشوئيات: يحمي الأطفال من المرض النفسي

نجحت الدولة في إدارة ملف تطوير العشوائيات الذي ظل على امتداد عقود طويلة كابوسًا يؤرق الحكومات المتعاقبة، بعدما وصلت أعداد سكان العشوائيات إلى ما يقارب 15 مليون نسمة يمثلون 40% من سكان المدن في مصر خلال فترة ما قبل 2011.من جانبه، قال الدكتور أحمد هلال استشاري الطب النفسي، إن انتقال الأطفال من العشوئيات إلى سكن آدمي من الأمور التي تساعد في تحسين الحالة النفسية لهم، مؤكدا أن تطوير العشوائيات من الأمور التي تساعد في تنشئتهم بشكل نفسي سليم خال من الأمراض.وأشار «هلال» إلى تنشأة الأطفال في بيئة نظيفة من الأمور التي تساهم بشكل كبير بتحسين حالتهم النفسية وحمايتهم من خطر المرض النفسي، لعل أبرزها الاكتئاب والعصبية المفرطة.وأضاف استشاري الطب النفسي أن تطوير العشوئيات يساهم في تقليل العنف بين الأطفال والناجم عن المشكلات الزوجية بسبب عدم الاستقرار بمنزل آدمي.