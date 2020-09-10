«التجاري الدولي» يجدد توافقه مع شهادة «الأيزو» في إدارة استمرارية الأعمال

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن تجديد توافقه مع شهادة الجودة ISO 22301-2019التي تشمل كافة عمليات البنك للعام الثالث على التوالي وذلك تقديرًا لمجهوداته والتزامه في تبني نظام إدارة استمرارية الأعمال وهو النظام الذي قامت بتطويره المنظمة الدولية للمعايير (International Organization for Standardization “ISO”). وقد قام البنك بترقية الشهادة لتتوافق مع النسخة الاحدث من المعايير والتي صدرت في الربع الأخير من عام 2019 ليصبح بذلك من أول البنوك المصرية المتوافقة مع هذا الإصدار.وقد حصل البنك على الشهادة من قٍبل كلامن مجلس الاعتماد والتقييم الاحترافي PECB -المؤسسة العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدريب والمراجعة والتدقيق ومنح الشهادات المتعلقة بمعايير الجودة- وشركة EGYBYTE الرائدة في مجال إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتعد شهادة الجودة ISO 22301 هي المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال، حيث تقوم بتقديم الإرشادات اللازمة للمنظمات المعتمدة وتمكنهم من تحديد وإدارة المخاطر القائمة والمحتملة التي قد تعرقل سير العمل. وتؤكد الشهادة على النهج الاستباقي للمؤسسة بهدف الحد من آثار الحوادث، وخفض مدة انقطاع الخدمة، وتعزيز القدرة على استعادة كفاءة تشغيل النظام، وهو ما يضمن مزيدًا من المرونة للعملاء والموردين على حد سواء.وأعربت شاتسي حسن – الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر، عن اعتزازها بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة التي تؤكد على ريادة البنك في مجال استمرارية الأعمالوتبنيه لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال. وأضافت أن نظام إدارة استمرارية الأعمال والحاصل على شهادة الجودة ISO قد ساهم في تعزيز كفاءة البنك للحد من مخاطر الحوادث غير المتوقعة، وبالتالي تحسين قدرتها على العمل خلال المواقف الصعبة، والحد من حدوث اضطرابات تشغيلية والاستمرار في توفير كافة خدمات البنك للعملاء مع الالتزام بتقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء.وأكدت شاتسي أن البنك التجاري الدولي يحظى بسجل حافل بالإنجازات في مجال استمرارية الأعمال، مشيرة إلى أن البنك التجاري الدولي هو أول بنك محلي في مصر يتبنى معايير استمرارية الأعمال ويلتزم بتطبيقها منذ ما يقرب من احدى عشرعاما، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز التقديرية من كبرى المؤسسات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال استمرارية الأعمال. ويعتز البنك بتطبيق ذلك النظام القوي لإدارة استمرارية الأعمال الذي يساهم في تعزيز كفاءة البنك للحد من الاضطرابات التشغيلية المحتملة وخفض مدة انقطاع الخدمة، وتعزيز القدرة على استعادة تشغيل النظام، وهو ما يضمن مزيدًا من المرونة على مستوى جميع العمليات التشغيلية.جدير بالذكر أن تبني معيار الجودة ISO 22301 يدعم جهود البنك على استمرار تزويد العملاء بأعلى مستويات الخدمة وخلق قيمة مضافة للمساهمين.