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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:34 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، أعمال اختبار الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض الثانوية بمدرسة التمريض الملحقة بمبنى مستشفى مطروح العام.

واطمأنت نائب محافظ مطروح على سير الاختبارات والالتزام بالضوابط والشروط المعمول بها والاستماع لمطالب عدد من أولياء أمور الطلاب.

وأكدت نائب محافظ مطروح على الشفافية وإتاحة الفرصة وتحقيق المساواة لجميع أبناء المحافظة المتقدمين وفقا للشروط والضوابط المعلن عنها؛ للالتحاق بمدرسة التمريض سواء من الطلاب أو الطالبات وقياس قدرات الطلاب لاختيار العناصر المؤهلة لهذا النوع الفني من التعليم.

جدير بالذكر أن محافظ مطروح وافق بالتنسيق مع وزارة الصحة على فتح فصلين للطلاب؛ للالتحاق بالمدرسة الفنية الثانوية هذا العام فى إطار العمل على توفير كوادر فنية فى التمريض بمستشفيات مطروح لخدمة أهالي المحافظة.

جاء ذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لاختبارات مدرسة التمريض الثانوية، والتأكيد على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب المتقدمين.
نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض
نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض
نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض
نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض
نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض
نائب محافظ مطروح تؤكد على المساواة في الالتحاق بمدرسة التمريض

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