مستشار يتكفل بالمتطلبات القانونية لـ«سيدة القطار»

أعلن المستشار القانوني لجريدة "الدستور"، هاني تمام، تكفله بمتطلبات «سيدة قطار المنصورة» القانونية هي وأسرتها مهما بلغت من أتعاب ورسوم وتكاليف.وكتب «تمام»، على صفحته بـ«فيسبوك»: «يا أمي إنتي لم تجبري بخاطر العسكري المصري فقط، إنتي جبرتي بخاطر 100 مليون مصري، أي كلمة شكر لن توفيكي حقك.. سلمتي وسلموا أبناؤك من كل شر.. ولو تسمحي لي، وردًا لجزء بسيط من جميلك علينا، أن أتكفل بكل متطلباتكوا القانونية، أنتي وأبناؤك وكل أفراد عائلتك، مهما كانت».