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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: دولة عربية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:57 م
ترامب
ترامب
عبير سليم
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه من الممكن أن تنضم دولة أخرى للاتفاق بين إسرائيل والإمارات، حسبما نقلت "رويترز".

ويستضيف ترامب مراسم توقيع الاتفاق على معاهدة السلام يوم 15 سبتمبر، بمشاركة وفدين من إسرائيل والإمارات.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هند مانع العتيبة، إن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، سيترأس الأسبوع المقبل وفدا تاريخيا من كبار المسئولين الإماراتيين إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل.

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