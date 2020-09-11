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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ياسمين جاد فنانة تشكيلية تمزج الرسم بعلم النفس

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
ياسمين جاد
ياسمين جاد
إسلام جمال
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«شخبط شخابيط لخبط لخابيط مسك الألوان ورسم على الحيط».. فبمجرد رؤية طفل للألوان أو قلم يستحضر الفنان الذي بداخله، ويبدأ في إخراج إبداعاته وتحفه الفنية على جدران المنزل وأثاثه، وسرعان ما يجد صوت الأم أو الأب بأن هذا الفعل من الأمور السيئة ولابد أن يعاقب أشد العقاب، الأمر الذي يدفعه في النهاية لترك أدوات رسمه جانبا.

ياسمين جاد.. فنانة مزجت الرسم بعلم النفس
فنانة تشكيلية ومعالجة بالرسم، استطاعت أن توظف دراستها بكلية الفنون الجميلة وتخرجت منها عام 2005 في إظهار المشاهر والطاقة داخل الاطفال من خلال دراستها لإرت ثرابي، وهو أحد العلوم الذي يدمج علم النفس بالرسم.
ولا يشترط أن تكون بارعا في الرسم، حتى تتخلص من ضغوط الحياة، فعن طريق ورقة وألوان يمكنك إخراج المشاعر والطاقة السلبية، حيث أكدت ياسمين أن كف اليد مرتبط بشكل كبير بأجهزة الجسم، فالإبهام مرتبط بالمخ فبجرد رسم أي شئ وحتى إن كانت «شخبطة» فهذا يساعد بشكل كبير في إخراج ما يدور في العقل الباطن.

وبدأت «ياسمين» التجربة مع ابن شقيقتها وطفلتها صاحبة الـ6 سنوات، حيث ساءت حالتهما النفسية، بسبب البقاء في البيت لأيام عديدة، وتعطيل الدراسة وكافة الأنشطة الترفيهية، فقررت أن تستثمر دراستها في العلاج بالفن، لمساعدتهما على تجاوز الحالة السيئة، وبالفعل نجحت في وقت قصير فى مهمتها، ما شجعها على نشر المحتوى لكل الناس بالمجان، خاصة الأطفال الأكثر تأثرًا بالأزمة.


شخبطة الأطفال على الجدران
ترى الفنانة التشكيلية أن الرسم بالنسبة للأطفال من العادات الصحية، فالطفل غير قادر على التعبير عما بداخله، الأمر الذي يمكن للرسم أن يخبرنا من مشاعر سواء سلبية أو إيجابية بالنسبة للطفل.

وأكدت ياسمين أن الكثير من الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على الرسم في تحديد المشاكل النفسية لدى الأطفال، مشيرة إلى أن «شخبطة» الأطفال تساعد في تحديد المرض النفسي والعلاجات المناسبة.

«الحجر المنزلي تسبب في زيادة نسب الاكتئاب بين الأطفال»، حيث قالت ياسمين إن مكوث الأطفال طوال فترة الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا من الأمور التي تسببت بشكل كبير في زيادة نسبة الاكتئاب بين الأطفال.

واستطاعت ياسمين أن توظف موهبتها الفنية في مساعدة الناس خاصة منذ بدء أزمة كورونا، عن طريق نشر فيديوهات تعليم الرسم، وكيفية التخفيف من الآثار السلبية للجائحة، سواء للأطفال أو للكبار.

حصة الرسم مهملة في المدراس ويجب الاهتمام بها
وأوضحت ياسمين أن حصة الرسم من الحصص المهملة في المدارس، الأمر الذي تسبب في عدم مهرفة ما يشعر به الأطفال.
وطالبت بضرورة الاهتمام بحصص الرسم بشكل كبير، مع دمج المواد الفنية بعلم النفس، لحل مشكلات الأطفال والعمل على نمو الطفل بشكل صحي ونفسي سليم، خالي من الأفكار المشوهة.
ياسمين جاد فنانة تشكيلية تمزج الرسم بعلم النفس
ياسمين جاد فنانة تشكيلية تمزج الرسم بعلم النفس
ياسمين جاد فنانة تشكيلية تمزج الرسم بعلم النفس
ياسمين جاد فنانة تشكيلية تمزج الرسم بعلم النفس

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