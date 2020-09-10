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سياسي

حزب المصريين عن موقف «سيدة القطار»: يعكس نبل أخلاقها وجدعنتها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:53 م
سيدة القطار
سيدة القطار
محمد الشريف
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أشادت المهندسة مروة الطحاوي، أمين عام المرأة بحزب المصريين، بالموقف الإنساني المشرف للسيدة المصرية المعروفة إعلاميًا باسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن مواطن مصري أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار، الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

وقالت "الطحاوي"، في بيان مساء اليوم الخميس، إن هذه السيدة العظيمة خير نموذج للمرأة المصرية التي تتسم بالشهامة والجدعنة خاصة في المواقف الحاسمة، موضحة أن هذا الموقف الإنساني ليس جديدًا على المرأة المصرية؛ الذي جسد روح المرأة المصرية الأصيلة، لافتة إلى أن رد فعلها ينبع من غريزة الأمومة لديها التي دفعتها لوقف هذا الموقف المهين، الذي تعرض له المواطن وتدخلت سريعًا لفض النزاع؛ لأنها باختصار شعرت وكأن المجند ابنها الذي يذهب لأداء واجبه الوطني تجاه وطنه الحبيب.

وأضافت أمين عام المرأة بحزب "المصريين"، أن هذه السيدة العظيمة التي فعلت ما لا يفعله رجال كثيرون تُمثل نموذجًا ناجحًا للأم المصرية المثالية، والمعلم النبيل، لأنها تحملت تكلفة التذكرة بدلًا من المجند، ورفضت بشكل قاطع إهانة الكمسري له وإنزاله من القطار في أقرب محطة للتحقيق معه، لأنها تعاملت مع المجند كأنه ابنها بالضبط، وتعاملت بشهامة وجدعنة تستحق عليها التكريم من جميع أجهزة الدولة، لأنها باختصار تقدر دور حامي الأرض والعرض، والذي يضحي بنفسه من أجل أن نعيش مُنعمين بالأمن والاستقرار نحن وأسرنا وجميع المصريين.

وأوضحت أنه لا بد من تكريم هذه المعلمة الفاضلة تكريمًا يليق بها وبموقفها النبيل الذي قامت به، لأن هذا الموقف الجميل يعكس المبادئ والأسس الأخلاقية التي يجب أن تُبنى عليها المؤسسات التعليمية.

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