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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها الجيش الوطني للدفاع والحفاظ على البلاد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:49 م
الدكتور معين عبدالملك
الدكتور معين عبدالملك
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أكدت الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، حرصها بتوجيهات من القيادة السياسية، علي تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للجيش الوطني في معركة المصير، للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، والحفاظ على هوية وعروبة اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال اجتماع لحكومة تصريف الأعمال، لتدارس المستجدات على الساحة الوطنية، على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، وفي مقدمتها الأوضاع العسكرية والميدانية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.

وأكدت الحكومة أن دعم الجبهات كانت وستظل أولوية قصوى، وأهمية الدور الحزبي والمجتمعي والشعبي والقبلي في معركة كل اليمنيين والعرب.

واستمع الاجتماع إلى تقرير عن الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، والمقدم من وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، الفريق محمد المقدشي، مشيرا إلى ما يخوضه أبطال الجيش اليمني ورجال القبائل الشرفاء والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات خاصة في الجوف والبيضاء ومأرب ونهم.

ولفت إلى الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي تكبدتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، وسقوط عدد من قياداتها والآلاف من عناصرها بين قتلى وجرحى وأسرى، موضحا أن ميليشيا الحوثي مستمرة في الزج بالأطفال، والمغرر بهم في معارك خاسرة، واسترخاص الدم اليمني وعدم الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة.

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