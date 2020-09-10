وزير قطاع الأعمال يتفقد مزرعة شرق العوينات

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم، الخميس، مزرعة شرق العوينات التابعة للشركة الوطنية التي تنفذ تجربة زراعة القطن قصير التيلة تحت إشراف شركة أولام الدولية ووزارة قطاع الأعمال العام وبالتنسيق مع وزارة الزراعة.ونشر وزير قطاع الأعمال على صفحته الرسمية نتائج الزيارة، قائلا: «أغلبية اللوز تفتح ناقص رشة ونجني قبل آخر سبتمبر بإذن الله.. ألف شكر لرجال الشركة الوطنية.. بالمناسبة المزرعة في قلب الصحراء على حدود ليبيا والسودان على مساحة ١٨٠ ألف فدان وتأسست عام ١٩٩٥ بجد حاجة تفرح».