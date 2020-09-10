«القاهرة للتنمية» تعقد جلسة «بيئة عمل آمنة.. الفرص والتحديات»

مدونة سلوك للمؤسسات

توافر سرية للبيانات

دور المؤسسة ضد العنف والتحرش

عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون اليوم، جلسة حوار حول «بيئة عمل آمنة.. الفرص والتحديات» بمشاركة صحفيين في إطار برنامج المؤسسة الخاص بمناهضة العنف ضد النساء في أماكن العمل.وتطرقت المناقشة إلى السياسات التي يجب اتباعها من أجل الوصول إلى بيئة عمل آمنة للصحفيات والصحفيين، بالإضافة إلى أهمية إصدار مدونة سلوك مهني تحمي وتصون حقوق الصحفيات والصحفيين في بيئة عمل أمنة، وكيف يمكن لنا دعم الناجيات من العنف من الزميلات الصحفيات،ومساعدهن في الحصول على حقوقهن القانونية والأدبية.من جانبه، قال مجدي عبد الفتاح مدير البرامج داخل المؤسسة، إن النساء يتعرضن في المجال العام إلى العنف والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، وتلك الأوضاع تطول الصحفيات العاملات في مهنة الصحافة وهي من أهم المهنة التي تؤثر في حياه المجتمع، ما يعرقل أدائهن المهني ويؤثر بالسلب على حياتهن الاجتماعية والاقتصادية.وأضاف خلال حديثه لـ«الدستور» أن التصدي إلى تلك الممارسات يتطلب مجهودات مشتركة من كافة الأطراف المعنية سواء كانت المؤسسات الصحفية، وكذلك نقابة الصحفيين باعتبارها المنبر الرئيسي في الدفاع عن حقوق كافة الصحفيين العاملين بمهنة الصحافة.وتابع: «يعتبر هذا اللقاء بالصحفيين والحديث عن هذا الأمر الخامس، ويهدف من خلال اللقاء الوصول لمدونة سلوك مهنية يشارك بها الصحفيين أنفسهم لأنهم في بيئة العمل للخروج بمدونة سلوك تضمن حقوقهم، ودعم الناجيات من التحرش أو العنف الجنسي في حالة التعرض له».وأهم التوصيات التي خرجت منها جلسة اليوم أنه من الضروري وجود شخص مسؤل داخل كل مؤسسة عن التحقيق في قضايا العنف، ويقيم تحقيق عادل بغض النظر عن من الذي قام بالعنف بحيث تشجع المرأة في حالة تعرضها للشكوي بسرية تامة، وعدم تعرضها لأي أذى نتيجة شكواهم وفقًا لما قاله مدير البرامج بالمؤسسة.وعن الدور الذي تقوم به المؤسسة ضد التحرش والعنف الجنسي داخل المؤسسات، قال مجدي إن المؤسسة لديها مسؤل للدعم النفسي، وتقدم للناجيات الدعم القانوني بشكل مجاني لغير القادرات على مصاريف التقاضي من الناجيات، والدعم الاجتماعي لتعرض سواء للعنف الجنسي أو الأسري أو الناتج عن المجال العام غيره، كما نقدم من خلال الخط الساخن المشورة القانونية في أي وقت.وأضاف كما نقدم من خلال المؤسسة الدعم النفسي الجماعي سواء من آثار كورونا أو بسبب ترك العمل، ونعمل من خلال المشاركة مع الفرق الطبيبة على توفير بيئة آمنة للنساء في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير طبية وتوفر السلامة لها.