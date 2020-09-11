بعد إنقاذها من البيع.. إطلاق السلحفاة «كوفيد 95» المهددة بالانقراض

اطلق فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، الخميس، سلحفاة نادرة مهددة بالانقراض، ففي مياه شاطئ الشاطبي بعد شراء السلحفاه من أحد أسواق الإسكندرية بعد أن كانت معروضة للبيع.وقالت مي حمادة، رئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، إن السلحفاه التي تم إطلاقها الخميس، يطلق عليه اسم "كبيرة الراس"بالعربية، و"لوجرهيد" بالإنجليزية، واسمها العلمي هو "كاريتا كاريتا".وأضافت "حمادة"، في تصريح لـ"الدستور"، أن كل سلحفاه يتم إنقاذها يتم إطلاق اسم عليها، حيث تم إطلاق اسم "كوفيد 95" على السلحفاه لأنها السلحفاة الثانية التي يتم إنقاذها في فترة كورونا، بالإضافة إلى أنه الإطلاق الـ95 للفريق.وأوضحت أن السلحفاة كانت معروضة للبيع في أحد الأسواق بالإسكندرية في حي المنتزه منذ 3 أيام، حيث توجه أعضاء الفريق إلى السوق، وتم شراء السلحفاه واطلاقها بعد التأكد من صحتها وحيويتها وازالة الطفيليات، حيث انها في حالة صحية ممتازة.وأشارت إلى أن خلال إطلاق السلحفاة كانت فرصة لنشر الوعي بين المواطنين الذين تجمعوا لمشاهدة الإطلاق والتقاط الصور وكان لديهم العديد من الاستفسارات التي قام أعضاء الفريق بالإجابة عليها.وأكدت رئيس الفريق أنه سوف يتم إطلاق سلحفتان آخرتين من نفس النوع الشهر القادم، عند اعتدال البحر، وذلك لأن هناك سلحفاى من بينهم لديها زعنفة مقطوعة يكون لها ظروف خاصة للإطلاق.