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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد المنازل المتضررة من تسريب المياه بجزيرة شندويل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:57 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللجنة الفنية المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة تفقدية للمعاينة على الطبيعة لتراكمات المياه ببعض المنازل بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، وذلك في استجابة فورية لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتضرر بعض الأهالي من وجود تراكمات مياه مجهولة المصدر بمنازلهم.

رافق نائب المحافظ خلال المعاينة كل من اللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومحمد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأعضاء اللجنة المشكلة والتي ضمت ممثلي كلية الهندسة جامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب، وهندسة المياه الجوفية بالري، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وأوضح "القاضي" أنه تم تفقد الشوارع والمنازل التي تضرر أصحابها من تراكم المياه مجهولة المصدر، ومتابعة الجهود المبذولة للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، موجها بإعداد تقرير مفصل يشمل نتيجة المعاينة، وبيان أسباب تلك التراكمات للعرض على المحافظ، مع تحديد المشكلة بشكل دقيق ووضع تصور شامل وعاجل لحلها.

كما عقد نائب محافظ سوهاج اجتماعا بمقر الوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل لبحث تلك المشكلة، والتقى بممثلي "مؤسسة صناع الخير للتنمية" تمهيدا لانطلاق قافلة طبية لعلاج العيون غدا الجمعة بالقرية؛ لتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالمجان.

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