شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

أعلنت محافظة جدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مشروعها الجديد احتفالا باليوم الوطني السعودي رقم ٩٠، ويهدف هذا المشروع إلى تحويل القبح إلى جمال عبر استغلال السيارات الخربة وتحويلها إلى قطع فنية مدهشة بريشة الفنانة العالمية السعودية شاليمار شربتلي التي عادت إلى وطنها بعد إقامتها لسنوات طويلة في باريس لتسهم في الطفرة الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية الآن بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.وجاء بيان محافظة جدة ليشرح الهدف من هذا المشروع وآلياته، حيث قال إنه استعدادًا للاحتفالات باليوم الوطني الـ 90: تزين الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ميادين جدة بلوحات تشكيلية على السيارات القديمة.وأضاف البيان أنه في إطار استعدادات المملكة لاحتفالات اليوم الوطني الـ90، أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الفنانة التشكيلية شاليمار، مبادرة فنية جديدة تحت شعار "رسم وطن" للرسم على عدد من السيارات والمركبات القديمة والخربة وتحويلها إلى تحف فنية وعرضها في الواجهة البحرية الجديدة، وميادين جدة الرئيسية تزامنًا مع انطلاق احتفالات المملكة بيومها الوطني وذلك بداية من يوم 10 سبتمبر إلى يوم 22 سبتمبر بمنتجع أويا الخاص - الواجهة البحرية بتوقيع الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.