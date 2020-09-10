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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير العراق بالقاهرة يتفقد جامعات بني سويف

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:59 م
سفير العراق بالقاهرة
سفير العراق بالقاهرة
سميرة إبراهيم
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زار أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، يرافقه الدكتور عوف عبدالرحمن، قنصل سفارة العراق ومسؤولو الشؤون الثقافية بالقسم القنصلي، محافظة بني سويف، وكان في استقبالهم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بحضور رئيس جامعة النهضة الدكتور حسام الملاحي وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بزيارة سفير العراق للمحافظة والوفد المرافق له، مؤكدًا أن المحافظة والجامعات الموجودة فيها تحرص على دعم علاقات التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين البلدين الشقيقين، مُثمنًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بينهما، التي تُعد امتدادًا للروابط التاريخية وقيم التآخي التي دائمًا ما جمعت بينهما عبر عقود طويلة، مؤكدًا اهتمام القيادات العلمية في جامعات المحافظة بالطلاب الوافدين من شتى بقاع العالم والعراقيين بوجه خاص.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير الدليمي محافظ بني سويف على حفاوة الاستقبال، مُتمنيًا دوام التقدم والرفعة والإزدهار للمحافظة.

وزار السفير الدليمي جامعة بني سويف والوفد المرافق له، وكان في استقباله الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والتعليمي ومناقشة عدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلبة العراقيين وتوفير المناخ الملائم لهم، ليحققوا أرقى الدرجات العلمية.

وتجول الدليمي داخل أروقة الجامعة، واستمع لنبذة من رئيسها عما تقدمه الجامعة من خدمات وتسهيلات كبيرة للطلبة الدارسين فيها، لترتقي بهم أكاديميًا وعلميًا وفق أحدث طرائق التدريس، بعدها شكر رئيس جامعة بني سويف، مُعبرًا عن سعادته بالزيارة وحفاوة الاستقبال، مُشيدًا بالجامعة وما تتمتع به من سمعة أكاديمية طيبة في المنطقة، مُعربًا عن أمله بتوطيد علاقات التعاون معها، وزيادة أعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.

واختتم السفير الدليمي جولته والوفد المرافق له في محافظة بني سويف بزيارة جامعة النهضة، وكان في استقباله الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والأساتذة المشرفين فيها.

وفي نهاية اللقاء قدَّم السفير الدليمي شكره وامتنانه لرئيس جامعة النهضة حسام الملاحي على حسن الاستقبال، مُتمنيًا له موفور الصحة ودوام الرقي والازدهار للجامعة، وبعدها تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية توثيقًا للزيارة.

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