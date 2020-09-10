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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: تراجع الأسعار لأقل مستوياتها خلال أغسطس 2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:01 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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قال مينا نصحى الباحث الإحصائي بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستويات الأسعار في مصر تراجعت لأقل مستوياتها خلال العام الحالى 2020، حيث هبط معدل التضخم الشهرى لأقل من الصفر مسجلًا -0.3% خلال شهر أغسطس الماضى مقابل 0.2% خلال يوليو الماضى، بينما كان أقل معدل للتضخم الشهرى فى نوفمبر الماضى حينما بلغ -0.5%.

وأوضح مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن التراجع الجماعي فى أسعار قسم الطعام والمشروبات ساهم بشكل أساسى فى خفض معدل التضخم الشهرى لأقل من الصفر، خاصة لما تتمتع به من وزن نسبى كبير بين سلة السلع يتجاوز الـ 30% ما جعلها مؤثرة فى تحريك معدل التضخم للتراجع.

ولفت إلى أن قرارات الحكومة بتحريك الدعم عن بعض السلع والخدمات مثل المياه وتعريفة الركوب لبعض وسائل النقل العام جاء تأثيرها محدودا على معدل التضخم، نظرًا لانخفاض وزنها النسبى بين سلة السلع ذات الأولوية، حيث ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 7.4%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.1%.

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