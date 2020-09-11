مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-9-2020 فى المحافظات

يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-9-2020وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.- محافظة القاهرة والجيزةالفجْر 4:09 AMالشروق 5:37 AMالظُّهْر 11:52 AMالعَصر 3:23 PMالمَغرب 6:06 PMالعِشاء 7:25 PM- الإسكندريةصلاة الفجْر 4:12 AMالشروق 5:42 AMصلاة الظُّهْر 11:57 AMصلاة العَصر 3:29 PMصلاة المَغرب 6:12 PMصلاة العِشاء 7:32 PM- الإسماعيليةصلاة الفجْر 4:04 AMالشروق 5:33 AMصلاة الظُّهْر 11:48 AMصلاة العَصر 3:20 PMصلاة المَغرب 6:02 PMصلاة العِشاء 7:21 PM- السويسصلاة الفجْر 4:04 AMالشروق 5:32 AMصلاة الظُّهْر 11:47 AMصلاة العَصر 3:18 PMصلاة المَغرب 6:01 PMصلاة العِشاء 7:19 PM- شرم الشيخصلاة الفجْر 4:00 AMالشروق 5:26 AMصلاة الظُّهْر 11:40 AMصلاة العَصر 3:10 PMصلاة المَغرب 5:53 PMصلاة العِشاء 7:10 PM- أسوانصلاة الفجْر 4:46 AMالشروق 6:09 AMصلاة الظُّهْر 12:21 PMصلاة العَصر 3:49 PMصلاة المَغرب 6:33 PMصلاة العِشاء 7:47 PM- سوهاجصلاة الفجْر 4:12 AMالشروق 5:37 AMصلاة الظُّهْر 11:50 AMصلاة العَصر 3:20 PMصلاة المَغرب 6:03 PMصلاة العِشاء 7:19 PM- مرسى مطروحصلاة الفجْر 4:23 AMالشروق 5:52 AMصلاة الظُّهْر 12:08 PMصلاة العَصر 3:40 PMصلاة المَغرب 6:23 PMصلاة العِشاء 7:43 PM