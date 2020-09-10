الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس نيكولا من تولينتينو.. تعرف على قصته

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديس نيكولا من تولينتينو.وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد عام 1245م في مدينة سانت أنجيلو في مقاطعة بونتانو بإيطاليا، مضيفا: نشأ في أسرة مسيحية متدينة وكان طفلًا مطيعًا مملوءًا بنعم الروح القدس، كان يجد راحته في الصلاة كان دائما يشارك في الذبيحة الإلهية كل صباح في كنيسة قريته.وتابع: انضم إلى رهبنة القديس اغسطينوس في مدينته، وبعد سنوات الدراسة الرهبانية أبرز نذوره الدائمة عندما كان عمره 18 عامًا، مستكملا: وكان دائمًا يسير نحو الهدف الذى يسعى اليه منذ البداية وهو أن ينكر ذاته في سبيل السيد المسيح، كان يمكث ساعات طويلة في تلقى الاعترافات غير مبال بالتعب الذي يعترضه، ويعطي الأسرار المقدسة للمرضى، ورعاية المحتاجين، وذهب بعد ذلك الى مدينة تولينتينو حيث أمضى سنواته الأخيرة، وكان يقوم بالتبشير والعظات الروحية يوميًا في شوارع المدينة وكانت عظاته تأتي دائما بثمار كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يقاوم قوة وعذوبة عظاته، وكانوا يشاهدونه دائم البكاء عندما يقوم بالوعظ بكلام الرب.واستطرد: رحل يوم 10 سبتمبر عام 1305م؛ بعد صراع طويل مع المرض، وكان عمره 60 عامًا؛ وتم تقديسه في عام 1446 من قبل البابا يوجين الرابع، ويعد نيكولاس هو أول راهب أوغسطيني يتم تقديسه بعد الاتحاد الكبير لرهبانية القديس أوغسطين في عام 1256.