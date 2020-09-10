الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس نيكولا من تولينتينو.. تعرف على قصته
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:32 م
ماريان رسمىطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديس نيكولا من تولينتينو.
وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد عام 1245م في مدينة سانت أنجيلو في مقاطعة بونتانو بإيطاليا، مضيفا: نشأ في أسرة مسيحية متدينة وكان طفلًا مطيعًا مملوءًا بنعم الروح القدس، كان يجد راحته في الصلاة كان دائما يشارك في الذبيحة الإلهية كل صباح في كنيسة قريته.
وتابع: انضم إلى رهبنة القديس اغسطينوس في مدينته، وبعد سنوات الدراسة الرهبانية أبرز نذوره الدائمة عندما كان عمره 18 عامًا، مستكملا: وكان دائمًا يسير نحو الهدف الذى يسعى اليه منذ البداية وهو أن ينكر ذاته في سبيل السيد المسيح، كان يمكث ساعات طويلة في تلقى الاعترافات غير مبال بالتعب الذي يعترضه، ويعطي الأسرار المقدسة للمرضى، ورعاية المحتاجين، وذهب بعد ذلك الى مدينة تولينتينو حيث أمضى سنواته الأخيرة، وكان يقوم بالتبشير والعظات الروحية يوميًا في شوارع المدينة وكانت عظاته تأتي دائما بثمار كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يقاوم قوة وعذوبة عظاته، وكانوا يشاهدونه دائم البكاء عندما يقوم بالوعظ بكلام الرب.
واستطرد: رحل يوم 10 سبتمبر عام 1305م؛ بعد صراع طويل مع المرض، وكان عمره 60 عامًا؛ وتم تقديسه في عام 1446 من قبل البابا يوجين الرابع، ويعد نيكولاس هو أول راهب أوغسطيني يتم تقديسه بعد الاتحاد الكبير لرهبانية القديس أوغسطين في عام 1256.
وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد عام 1245م في مدينة سانت أنجيلو في مقاطعة بونتانو بإيطاليا، مضيفا: نشأ في أسرة مسيحية متدينة وكان طفلًا مطيعًا مملوءًا بنعم الروح القدس، كان يجد راحته في الصلاة كان دائما يشارك في الذبيحة الإلهية كل صباح في كنيسة قريته.
وتابع: انضم إلى رهبنة القديس اغسطينوس في مدينته، وبعد سنوات الدراسة الرهبانية أبرز نذوره الدائمة عندما كان عمره 18 عامًا، مستكملا: وكان دائمًا يسير نحو الهدف الذى يسعى اليه منذ البداية وهو أن ينكر ذاته في سبيل السيد المسيح، كان يمكث ساعات طويلة في تلقى الاعترافات غير مبال بالتعب الذي يعترضه، ويعطي الأسرار المقدسة للمرضى، ورعاية المحتاجين، وذهب بعد ذلك الى مدينة تولينتينو حيث أمضى سنواته الأخيرة، وكان يقوم بالتبشير والعظات الروحية يوميًا في شوارع المدينة وكانت عظاته تأتي دائما بثمار كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يقاوم قوة وعذوبة عظاته، وكانوا يشاهدونه دائم البكاء عندما يقوم بالوعظ بكلام الرب.
واستطرد: رحل يوم 10 سبتمبر عام 1305م؛ بعد صراع طويل مع المرض، وكان عمره 60 عامًا؛ وتم تقديسه في عام 1446 من قبل البابا يوجين الرابع، ويعد نيكولاس هو أول راهب أوغسطيني يتم تقديسه بعد الاتحاد الكبير لرهبانية القديس أوغسطين في عام 1256.