رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس نيكولا من تولينتينو.. تعرف على قصته

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:32 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر
ماريان رسمى
طباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر؛ اليوم؛ بعيد القديس نيكولا من تولينتينو.

وروى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد عام 1245م في مدينة سانت أنجيلو في مقاطعة بونتانو بإيطاليا، مضيفا: نشأ في أسرة مسيحية متدينة وكان طفلًا مطيعًا مملوءًا بنعم الروح القدس، كان يجد راحته في الصلاة كان دائما يشارك في الذبيحة الإلهية كل صباح في كنيسة قريته.

وتابع: انضم إلى رهبنة القديس اغسطينوس في مدينته، وبعد سنوات الدراسة الرهبانية أبرز نذوره الدائمة عندما كان عمره 18 عامًا، مستكملا: وكان دائمًا يسير نحو الهدف الذى يسعى اليه منذ البداية وهو أن ينكر ذاته في سبيل السيد المسيح، كان يمكث ساعات طويلة في تلقى الاعترافات غير مبال بالتعب الذي يعترضه، ويعطي الأسرار المقدسة للمرضى، ورعاية المحتاجين، وذهب بعد ذلك الى مدينة تولينتينو حيث أمضى سنواته الأخيرة، وكان يقوم بالتبشير والعظات الروحية يوميًا في شوارع المدينة وكانت عظاته تأتي دائما بثمار كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يقاوم قوة وعذوبة عظاته، وكانوا يشاهدونه دائم البكاء عندما يقوم بالوعظ بكلام الرب.

واستطرد: رحل يوم 10 سبتمبر عام 1305م؛ بعد صراع طويل مع المرض، وكان عمره 60 عامًا؛ وتم تقديسه في عام 1446 من قبل البابا يوجين الرابع، ويعد نيكولاس هو أول راهب أوغسطيني يتم تقديسه بعد الاتحاد الكبير لرهبانية القديس أوغسطين في عام 1256.

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2020 بالاسم.. الرابط الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

«اتمسكوا عريانين».. شاب وفتاة يقضيان 3 أيام بـ«دار مناسبات مسجد»

«شوقي» يكشف حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية العامة العام المقبل

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

«فكرت في الاعتزال بمنطق الإسلام».. حكاية حسن عابدين مع الشعراوي

«أنا أفضل ممثلة تقدم الإغراء وبنت البلد».. اعترافات معالي زايد

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
المزيد

الثقافة

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء

كيف تلقى رياض السنباطي خبر الدكتوراه الفخرية وجائزة اليونسكو؟