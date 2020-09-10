وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 190 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم، حاجز 190 ألف حالة.وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم إن عدد الوفيات بالفيروس التاجي زاد 1115 ليصل إلى 190262، في حين بلغ إجمالي الإصابات 6 ملايين و343562، بزيادة 32899 حالة عن الإحصاء السابق.وسجلت المراكز الحصيلة الجديدة لحالات الإصابة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في التاسع من سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.