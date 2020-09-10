مواعيد انتخابات مجلس النواب (فيديوجراف)

الانتخابات تجرى على مرحلتين

جولة الإعادة

المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 بالقوائم.وأشار «لاشين» في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن التقدم بطلبات الترشح اعتبار من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2020، وعلى كل من يرغب أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.- تقدم طلبات الترشح اعتبار من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2020.- الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى.- 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.- تعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.- تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر.- 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل، وموعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.تجرى الانتخابات في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.- في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر وتعلن النتيجة 15 نوفمبر 2020.- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر وجولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة 14 ديسمبر 2020.