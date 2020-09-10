«حجازي»: مدرسة قطار المنصورة مثال لدور المعلم بالمجتمع

قدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، التحية والتقدير والاحترام للسيدة صفية يوسف أبوالعزم، معلم خبير بمدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، على موقفها الإنساني مع المجند في قطار «المنصورة- القاهرة».وأكد «حجازي» خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أن المعلمة صفية تضرب مثلا لدور المعلم المصري، الإنسان داخل المدرسة وخارجها في نشر القيم والمبادئ المجتمعية السليمة بين أفراد المجتمع والحرص على المبادرة بالمواقف والتصرفات الإيجابية مهما كانت الظروف.وشدد على أن الجندي المصري هو رمز الأمن والحماية للشعب واحترامه واجب على الجميع، مقدما التحية للمعلمة الفاضلة.