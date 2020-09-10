ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ 22.437

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 560 إصابة كورونا جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 22 ألفا و437 حالة.وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية- أنه جرى تسجيل 393 حالة تماثلت للشفاء؛ ليصل الإجمالي 7312، بالإضافة 7 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات 219 حالة وفاة.