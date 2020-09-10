قتيل و17 مصابًا في حادث تصادم بالطريق الزراعى بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين فى تصادم سيارتين على الطريق الحر فى نطاق طوخ انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق طوخ.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص الأولى تسير بسرعة جنونية فانفجر الإطار الخلفى لها فاختلت عجلة القيادة فى يد قائدها، فاصطدمت بها الثانية من الخلف وانقلبت الثانية من أعلى إلى أسفل الطريق وسط الزراعات.وأسفر الحادث عن إصابة 17 راكبا ووفاة شخص واحد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات طوخ وبنها ورفع السيارتين وفتح الطريق أمام باقى السيارات.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.