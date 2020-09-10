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الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 350 سيارة ملاكى ونقل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:05 م
جمارك السيارات بالسويس
جمارك السيارات بالسويس
راندا التوني
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر أغسطس 2020 عن 295 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري، و9 سیارة اعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 52 مليونا و488 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 20 مليونا و966 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 12 مليونا و140 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 33 مليونا و6 آلاف جنيه.

وخلال شهر أغسطس 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 46 سيارة نقل ومضخة خرسانية للاستخدام الخاص والتجاري بقيمة 18 مليونا و618 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 4 ملايين و936 ألفا، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 2 مليون و618 ألف جنيه وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 117 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 7 ملايين و666 ألف جنيه.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أغسطس 2020 عن 350 سيارة ملاكى ونقل ومضخة خرسانية بقيمة إجمالية بلغت 71 مليونا و6 آلاف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 40 مليونا و773 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أغسطس 49 سيارة، كما تم إعادة تصدير 33 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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