أبرزها النعناع.. 4 طرق لعلاج غثيان الحمل

شاي الزنجبيل

شاي النعناع

مشروب اليانسون

كوب ماء كل ساعة

غثيان الصباح هو عبارة عن دوار وقيء يحدُثان أثناء الحمل، وبالرغم من تَسميته، فإنه يمكن لغثيان الصباح أن يحدُث في أي وقت خلال الليل أو النهار.وقال خبراء إنه يصيب أكثر من 50٪ من جميع النساء الحوامل، وعادة ما يتوقف في نهاية الفصل الثالث أي الأسبوع الثاني عشر من الحمل.وإذا كان غثيان الصباح يزعجك، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل التخلص منه وفقًا لما ذكره موقع «healthdigezt» الطبي.حل معروف لعسر الهضم ودوار الحركة، فيمكن أن يقضي على نوبة غثيان الصباح، كل ما عليك فعله هو ترك ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور في كوب من الماء المغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق.شاي عشبي آخر جيد ضد الغثيان الذي تشعر به أثناء الأشهر القليلة الأولى من الحمل هو النعناع، فيمكن شراء هذا المشروب الصحي أن يخلصك من الغثيان.يعتبر اليانسون من الأعشاب المهدئة للقولون والجهاز الهضمى بأكمله، ووفقًا للكثير من الأبحاث فقد أثبتت فعالية اليانسون كمهدئ للمعدة.أظهرت الدراسات أن النساء الحوامل اللائي يحصلن على كمية كافية من الماء أقل عرضة؛ لمواجهة غثيان الصباح، هذا هو السبب الذي يجعلك تسرف في كوب من الماء كل ساعة.