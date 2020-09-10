درة تتالق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

تألقت النجمة التونسية درة بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».واختارت «درة» ارتداء سترة شتوية أنيقة باللون الأزرق مع شورت بنفس اللون، وجعلت شعرها الملون منسدلًا على أكتافها، ولم تتكلف في وضع المكياج، لكنها حرصت على وضع حمرة الشفاة اللامعة.وكتبت على صورها، قائلة: «أنت تستحق أن تكون سعيدا، وتستحق أن تعيش حياة أنت متحمس لها، لا تدع الآخرين يجعلونك تنسى ذلك».وعلقت خبيرة الموضة أشواق مسامر، على أزياء درة أن النجمة تحرص على درة اختيار الألوان الناعمة والحيوية، واللون الأزرق الفيروزي بشير إلى لون السماء والبحر مما يوحي بالحرية، وتوضح أشواق أن درة استكملت إطلالتها بتسريحة شعر منسدل طبيعي وماكياج ناعم، وكأنها أيضًا رسالة بأن نعيش حياتنا دون تكلف أو تصنع.وعادة ما تلتف الكثير من مجلات الموضة والأزياء حول أزياء النجمة درة، لاختيارتها المتناسقة والأنيقة، فكانت قد تصدرت درة، غلاف مجلة "SOUL" العالمية، بإطلالة أنيقة تبرز جمالها، أثناء حوار مع النجمة، عن إنجازاتها الفنية في مجالي السينما والدراما، العام الماضي.