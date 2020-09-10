اتفاق فرنسي يوناني على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها

أعلنت فرنسا، اليوم، تأكدها من اتفاقها مع اليونان على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها.وأضافت فرنسا واليونان أن سلوك تركيا المرفوض يتطلب ردا أوروبيا حازما، وذلك بحسب مانقلته فضائية " العربية عاجل ".وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء اليوناني تركيا، اليوم الخميس بالتراجع إلى الوراء والعودة إلى المفاوضات فيما يتعلق بعمليات الاستكشاف في البحر المتوسط، وشدد على أن الحوار مع أنقرة "مهم" ولكن ليس تحت التهديد.