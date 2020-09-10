غدًا.. «أوقاف الإسكندرية» تفتتح 3 مساجد جديدة في بشائر الخير3

أعلن الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه سيتم افتتاح 3 مساجد جديدة غدا الجمعة، بمدينة بشائر الخير 3، وهي: مسجد الشهيد إلهامى عبدالمنعم، ومسجد الشهيد بسيونى السليمانى، ومسجد الشهيد محمود منتصر.وأوضح الشيخ خشبة، أن هذه المساجد هى استمرار لجهود الدولة فى مجال التنمية والعمران، مؤكدًا أنها أبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة، مشيرا إلى أنه بهذه المساجد الثلاثة تكون حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر فى الإسكندرية 11 مسجدًا من بينها مسجد الحق المبين بشائر الخير 3، والذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.