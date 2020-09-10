«المهندسين» تحتفل بتوقيع المرحلة الثانية من إنشاء نادي القاهرة الجديدة

شهد أعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة، اليوم الخميس، حفل توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة بمقر النادي.جاء ذلك في إطار حرص نقابة مهندسين القاهرة على تقديم الخدمات الاجتماعية للمهندسين وأسرهم وبرعاية وتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وموافقة أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى على استكمال مراحل أعمال إنشاء النادي.وافتتح الحفل باّيات من الذكر الحكيم وعقب ذلك ألقى المهندس حسام عبده نائب رئيس نادي القاهرة الجديدة كلمته، والذي أكد فيها على قيام مجلس نقابة مهندسين القاهرة بالعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال إنشاء النادي وافتتاحه في أقرب وقت لاستقبال السادة المهندسين.وفي كلمته أشار المهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسين القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للنادي، وجار العمل علي نهو أعمال المرحلة الثانية (أ) والتي شملت منطقة الملاعب وأعمال الشبكات والبدء فى أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي، واليوم يتم توقيع عقد إنشاء المرحلة الثانية (ب) وذلك حرصًا من مجلس النقابة على توفير الخدمات الاجتماعية للسادة المهندسين وأسرهم.وأضاف رئيس نقابة مهندسي القاهرة، أن المرحلة الثانية (ب) من إنشاء نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة تشمل استكمال أعمال المبنى الاجتماعي ومبنى قاعة الاحتفالات بالقطعة (6أ) بتكلفة مالية تقدر بقيمة 26 مليون جنيه.ومن جانبه أشاد المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية بالدور الذي يقوم به مجلس نقابة مهندسى القاهرة في سرعة إنهاء وإنجاز نادي عظيم يليق بالسادة المهندسين في منطقة حيوية بالقاهرة الجديدة، مؤكدا ثقة هيئة المكتب والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية في سير مجلس نقابة مهندسين القاهرة بخطى ثابتة نحو تطوير الخدمات التي تقدمها للسادة المهندسين.وفي نفس السياق قالت المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، إن مجلس نقابة القاهرة وعلى رأسهم المهندس الاستشاري هشام أبوسنة يسعى بكل قوته للحفاظ على مكتسبات وموارد النقابة، والتي منها أرض نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة.ومن جانبه أعرب المهندس إيهاب حسن رئيس مجلس إدارة شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية عن سعادته للتعاون مع مجلس نقابة مهندسين القاهرة، مشيرًا إلى صعوبة وأهمية العمل؛ نظرًا لأن العمل يتم في قلب بيت المهندسين، مما يدعو إلى مزيد من الدقة والحرص الزائد في إتمام الأعمال، ونحن نخدم بيتنا مبديًا سعادته بهذا الاحتفال.وعقب حفل توقيع العقد تم عمل جولة بنادي المهندسين بالقاهرة الجديدة؛ للوقوف على آخر ما تم من إنجاز الأعمال بالنادي.