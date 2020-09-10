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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 مقاهٍ تقدم الشيشة للمواطنين فى بشتيل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:23 م
مقاهي تقدم الشيشة
مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين
عبدالله هشام
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تمكنت الوحدة المحلية ببشتيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، من ضبط 5 مقاهي تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشارع المدينة المنورة ببشتيل ورفع إشغالات الشارع.

وصادرت الوحدة المحلية المضبوطات وأودعتها مخازن الوحدة، وجارٍ تحرير المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وكانت محافظة الجيزة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامة المواطنين.

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