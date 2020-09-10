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فن

حسن عطية يتقدم بشكوى لرقابة المصنفات بسبب «عدوك ابن كارك»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:11 م
السيد رزق
السيد رزق
محمد مجدي
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لجأ الشاعر حسن عطية إلى الرقابة على المصنفات الفنية ليتقدم بشكوى ضد سرقة أغنيته «عدوك ابن كارك» التي انتهى من كتابتها وانسحب من مواصلة العمل مع شركة الإنتاج بسبب الاختلاف حول الأمور المادية.

وقال حسن عطية في نص الشكوى المقدمة إلى رقابة المصنفات الفنية: «عدوك ابن كارك من كلماتي، وكنت قد اتفقت مع مصطفى وفقي- أحمد عزت "مطرب" – ناعوم "مطربة" وعبد العظيم خلاف مدير الإنتاج على إنتاج هذه الأغنية وبعد عمل البروفات اللازمة اختلفنا على الأمور المادية بيننا فقمت بسحب الأغنية منهم، فقاموا بتحريف كلماتها مع الاحتفاظ باسم الأغنية "عدوك ابن كارك" على اعتبار أن ذلك توارد أفكار».

وأضاف: «بيننا مراسلات عن هذه الأغنية على المحمول ومرفق مع شكوتي صورة من المراسلات، وكذلك أمتلك نسخة من بروفات الأغنية بصوتهم "ديمو"».

ودافع الشاعر الغنائي حسن عطية عن حقه بامتلاكه أغنية «عدوك ابن كارك» التي كتب كلامها بالكامل، ثم باعها لمصطفى جودة مالك شركة #Moogoda للإنتاج الفني، وتم ترشيح المطرب «السيد رزق» لغنائها، وبالفعل تم إثبات نجاح الأغنية وانتشارها، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن حقه فيها، ثم فوجئ الشاعر بسرقة أغنيته لتغنيها المطربة نعوم بعد رفضه بيعها لها وغنائها على شكل مهرجان لا يليق بمستوى الأغنية وقيمتها.

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