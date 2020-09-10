وزير الآثار يتفقد سير العمل بمتحف الأقصر (صور)

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، الدكتور خالد العنانى وزير الدولة للسياحة والآثار بمطار الأقصر الدولى.وتفقد العنانى سير الأعمال بمتحف الأقصر العام، وعقد اجتماعا موسعا مع أعضاء غرفة شركات السياحة ومديرى الفنادق لبحث كافة الإجراءات المتخذة وأهم سبل إنجاح الموسم السياحى الجديد.ومن المقرر أن يستكمل وزير الدولة للسياحة والآثار جولته بمحافظة الأقصر غدا الجمعة بتفقد معابد الكرنك.جاء ذلك فى ضوء خطة الدولة لتنشيط حركة السياحة واستقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم.