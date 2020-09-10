الأنبا ديمتريوس يترأس عشية عيد النيروز بالكنيسة المرقسية بملوي

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم، صلوات العشية لعيد النيروز "رأس السنة القبطية" بالكنيسة المرقسية بملوي.وتنظم الإيبارشية صباح غد قداس عيد النيروز بحضور عدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز، وهو عيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء، السبت المقبل، الذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.وفي عيد النيروز تُقام الصلوات في جميع الكنائس الأرثوذكسية على مستوى العالم بالطقس "الفرايحي"، بدءًا من عيد النيروز فى سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل، ويُقبل الأقباط خلال العيد على أكل البلح الأحمر والجوافة، اللذين يتضمنان معنى النيروز كرمز للاستشهاد والإيمان في المسيحية.