أحمد فتحي: مصر أول دولة نشأت فى التاريخ

قال أحمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عيد السنة المصرية يعد من أهم الأعياد لأنه يعبر عن هويتنا، مضيفا أن الدولة المصرية هى أول دولة نشأت فى التاريخ.وأضاف فتحى خلال كلمة له فى الصالون الثقافي الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي تنظمه لجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262)، أن الحضارة المصرية بدأت باحترام المرأة وقامت على جزئين الأول احترام المرأة والجزء الآخر قام على احترام الحيوان.ونوه أحمد فتحى إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدم سياسة بمفهوم جديد، كما تساهم في بعض الملفات بمفهوم جديد، متابعا: "هذا الكيان ولد حتى يعمل نوع من أنواع الإصرار فى الحياة".وتدير الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، ويتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما يشارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حرك.والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري.