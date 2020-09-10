«شوقي» يكشف حقيقة إلغاء التشعيب بالثانوية العامة العام المقبل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التشعيب في علمي وأدبي يبقى كما هو في الصف الثاني الثانوي.وأضاف وزير التعليم، خلال رده على استفسارات أحد أولياء الأمور، عبر أحد صفحات " فيسبوك"، أن التشعيب بالنسبة للصف الثالث الثانوي إلى علمي علوم ورياضة يبقى هذا العام ولكن سينتهي بعد ذلك.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن عن بدء العام الدراسي بالمدارس الحكومية يوم ١٧ أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة بالمدارس الدولية ١٥ سبتمبر 2020.