محمد غنيم: تنسيقية الشباب تعمل على ترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء

قال الدكتور محمد غنيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية منذ تأسيسها تهتم بجميع المحافل التي ترسخ الهوية الوطنية لدى النشء وإحياء التراث الثقافي والتاريخي.وأضاف خلال الصالون الثقافي الذي تنظمه لجنة الثقافة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262)، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات للمتاحف وتعريف الأطفال بالمدارس بالتقويم المصري القديم.وأشار غنيم إلى أن من حق الأطفال والشباب أن يستفيدوا من عظمة الأجداد بالتاريخ، متابعا: "أنا فخور إني عضو بالتنسيقية".وتدير الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، ويتحدث فيها، رامي عبدالباقي، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحي فرج الله، عضو التنسيقية، كما يشارك من خارج التنسيقية الدكتور سامي حراك.والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هي ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة في السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري.