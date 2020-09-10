البرلمان العربي يؤكد تضامنه ودعمه للسودان في مواجهة محنة السيول

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، وقوف وتضامن البرلمان التام مع السودان ودعمه حتى يتجاوز محنة الفيضانات والسيول بسلام.جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، خلال اتصال هاتفي أجراه الدكتور مشعل السلمي اليوم الخميس، مع الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، قدم خلاله خالص التعازي للرئيس وللشعب السوداني الشقيق في ضحايا الفيضانات والسيول التي شهدها عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.وثمن "السلمي" عاليًا الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم السودان وتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية للشعب السوداني الشقيق.وجدد رئيس البرلمان العربي توجيه نداءً عاجل للدول والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الإغاثية والإنسانية، مطالبًا بحشد الجهود وتقديم الدعم اللازم والمساعدات الإغاثية والإنسانية للحكومة السودانية حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة ومواجهة الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات والسيول.