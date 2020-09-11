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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
جريدة الدستور
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يعد مسلسل "ليالي الحلمية" واحدًا من الأعمال التي تجسد لجيل الثمانينات والتسعينات، ذكريات لا تنسى ما بين قصة حب على وزهرة، اللذان جسدهما النجمان ممدوح عبدالعليم وآثار الحكيم.

كما تظل شخصيتي العمدة سليمان غانم والباشا سليم البدري علامة بارزة في حياة الفنان محمود السعدني ويحيي الفخراني، إلا أن ذلك العمل الكبير كان من الممكن أن نراه بنجوم آخرين وشخصيات مختلفة.

فعلى سبيل المثال الفنانة فردوس عبدالحميد التي لعبت دور "أنيسة" في الجزء الأول ندمت على أنها لم تكمل الجزء الثاني من العمل، وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: "وجدت أن الخط الدرامي الخاص بالشخصية أخذ منحنى آخر يختلف عما كان متفقا عليه مع المؤلف أسامة أنور عكاشة، ما دفعني للاعتذار آنذاك"، وحلت بدلًا منها الفنانة القديرة محسنة توفيق.

وقد أعلنت فردوس عبدالحميد فيما بعد أنها تسرعت في اتخاذ هذا القرار وأنها كانت من المفترض أن تستمر في العمل تقديرًا للجمهور الذي أحب شخصيتها في الجزء الأول.

وقدم الجزء الأول من المسلسل في العام 1986، وكانت الأدوار المحورية في الجزء الأول هما العمدة سليمان غانم، والباشا سليم البدري إضافة إلى المعلم زينهم و"سماسم الراقصة"، رغم نجاح شخصيتي العمدة سليمان غانم التي قدمها صلاح السعدني والباشا سليم البدري التي قدمها يحيى الفخراني، إلا أن دور العمدة لم يكن معروضَا على السعدني، بل رشح له نجمان كبيران هما الفنان سعيد صالح، إلا أن ظروف ارتباطه بالمسرح جعلته يعتذر عن قبول الدور، ثم عرض على محمود عبدالعزيز الذي اعتذر هو الآخر عن الدور، لتصبح شخصية العمدة من نصيب صلاح السعدني الذي أصبح مترسخًا في أذهان الجمهور بأنه العمدة سليمان غانم.

أما دور الباشا سليم البدري، فقد عُرض على النجم الكبير محمود ياسين، لكنه رفض الدور دون الإفصاح عن أسباب ليستقر المخرج على النجم يحيي الفخراني.

ليست تلك التقلبات فقط هي ما كانت ستحدث في ليالي الحلمية، فقد كان هناك تغييرات داخلية، وكان من المفترض أن يلعب دور العمدة الفنان يحيي الفخراني، إلا أن الفخراني أختار الباشا بدلًا من العمدة وهو ما حدث بالفعل.

والطريف أنّه كان يُفترض أن يجسّد يحيى الفخراني شخصية العمدة، فيما يؤدي صلاح السعدني دور الباشا، الا أنّ الفخراني رفض شخصية العمدة واختار الباشا، ليخرج العمل بهذه الصورة التي جعلته من أجمل الإنتاجات الدرامية.

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