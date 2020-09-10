محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمدن نجع حمادي وفرشوط ودشنا، والوقف بهدف دعم منظومة العمل بالإدارات الهندسية بتلك الوحدات، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد السكرتير العام المساعد وحمدي حسين المدير المالي والإداري بالمحافظة.وأشار المحافظ في بيان إعلامي، أن اللجنة قامت بمقابلة وإجراء اختبارات شفهية لعدد 101 متقدم بواقع (45 لمركز نجع حمادي - 37 لمركز دشنا - 10 لمركز الوقف - 9 لمركز فرشوط) بهدف التعرف على امكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، بالإضافة إلى التعرف على مقترحاتهم وأفكارهم نحو تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة التي قد ينتمون إليها.وأكد الداودي أنه سيتم مراعاة تطبيق مبدأ الكفاءة للمفاضلة بين المتقدمين، موضحا أنه سيتم عمل قرعة لاختيار الناجحين منهم في كل من المقابلات الشخصية والاختبارات التخصصية التي تم إجراؤها في وقت سابق حرصا من المحافظة على تحقيق نوع من الشفافية، موصيا إياهم بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل أثناء أداء مهامهم الوظيفية.