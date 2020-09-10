الأمن يكشف تفاصيل واقعة اختطاف رجل بالجيزة وتحرير محضر كيدي ضده

رصدت الأجهزة الأمنية، تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمنت تضرر مواطن من رجل وسيدة يحملان جنسيتى دولتين عربيتين وأنهما حررا ضده محضرا كيديا بسرقتهما بالإكراه.وتم تحديد أطراف الواقعة وهم طرف أول الشخص المعنى بالفيديو "بدون عمل"، مالك محل رخام، ومحل أحذية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، وطرف ثانى مالك كافيه، وربة منزل يحملان جنسيتى دولتين عربيتين، مقيمان بذات العنوان حيث قرر مالك الكافيه بقيامه بتحويل مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه على حساب مالك محل الرخام لتوصيلها لأحد الأشخاص، حيث ماطل فى ذلك، فحدثت خلافات بينهما استعان على أثرها مالك محل الرخام بالشخص المعني بالفيديو لتسوية الأمر، والذى قام باستدراج مالك الكافيه وتهديده بسلاح أبيض، وقام بالاستيلاء منه على جواز سفره وهاتفه المحمول وبعض الأوراق الخاصة به، وطلبوا منه مبلغ مالى، وتقابلوا بمنزل ربة المنزل وأثناء تواجدهم بشقتها أكرهوه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، واستولوا من ربة المنزل على 2 هاتف محمول، "هارد ديسك" يحوي صور شخصية لها، وساوموها على إعادة "الهارد ديسك" مقابل مبلغ مالى قدره 35 ألف جنيه.وقامت بسداد المبلغ لهم ولكنهم انصرفوا دون تسليمها الهارديسك، وبسؤال ربة المنزل أيدت ما جاء بأقوال مالك الكافيه وأنهما لم يقوما بتحرير محضر، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط "مالك محل الرخام، مالك محل الأحذية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتحريض من الشخص المعني بالفيديو مقابل مبالغ مالية، وأن متعلقات (مالك الكافيه) بحوزة المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.