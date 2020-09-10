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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر» تشيد بـ«سيدة القطار»: نموذج لجدعنة الأم المصرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:25 م
عبير أحمد
عبير أحمد
نورهان عبدالرحمن
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أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالأم المصرية الملقبة بـ"سيدة القطار" التي قامت بدفع تذكرة القطار للمجند بعد مشادات وأسلوب غير لائق من جانب الكمسري، الأمر الذي أثار غضب الكثير وتعاطفوا مع الشاب المجند.

وأكدت عبير، أن سيدة القطار نموذج للأم المصرية التي تتميز بالشهامة والرجولة في المواقف، وكذلك تتمتع بعاطفة الأم التي ليس لها حدود، والتي كانت سببا في تعاطفها مع الشاب المجند ولم تسمح للكمسري بترحيل المجند وإنزاله من القطار في أقرب محطة للتحقيق معه وقامت بدفع التذكرة للمجند، دون أي مراعاة أو إحساس أو شهامة من جانب الكمسري، مستطردة: "الست المصرية دي طلعت أجدع من الكمسري".

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية إلى أن هذه السيدة هي نموذج للأم المصرية العظيمة، مقدمة الشكر لها ولكل أم مصرية على شهامتهن وجدعنتهن.

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