رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 سبتمبر 2020 الموافق 22 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المعلمين» تشكر «سيدة القطار» وتعلن تكريمها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:57 م
سيدة القطار
سيدة القطار
نورهان عبدالرحمن
طباعة
وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر لصفية إبراهيم أبوالعزم معلمة رياض الأطفال بمدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى، المعروفة إعلاميا بسيدة القطار لموقفها الإنسانى الكبير مع المجند بقطار (القاهرة - المنصورة) ودفع ثمن التذكرة رافضة التصرف غير اللائق من كمسرى القطار الذى يعد موقفا فرديا لا يعبر إلا عن الشخص الذى قام به.

وأعلن الزناتى تكريم المعلمة الفاضلة التى تعد مثالا للشخصية المصرية وقدوة لتلاميذها لما تتمتع به من عطاء ومحبة للخير، بعد أن رفضت استمرار الأسلوب غير اللائق من الكمسرى وأصرت على دفع الأجرة لتعطى المثل والقدوة للسيدة المصرية بأخلاقها العظيمة وصفاتها السمحة، عقب عودتها من زفاف ابن شقيقتها.

ومن جانبها وجهت المعلمة صفية أبوالعزم الشكر لنقيب المعلمين على التكريم من بيت المعلم ونقابته التي دائما تقف بجانب أبنائها، حيث حدثت واقعة القطار أمس الأربعاء خلال توجهها إلى منزل شقيقتها مستقلة القطار القادم من المنصورة وفى اتجاه القاهرة.

وكانت القوات المسلحة أصدرت اليوم بيانا وجهت من خلاله الشكر للمعلمة صفية أبوالعزم على موقفا الذى ينم عن الإنسانية والأمومة.

وكانت وزارة النقل أعلنت اعتذار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت احترامها واحترام كل العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص، وأن التوجيهات لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب، تنص على الاحترام التام والعمل على خدمتهم.

موضوعات متعلقة

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

الأرصاد: طقس الجمعة حار رطب على القاهرة والوجه البحري

موعد فتح الطيران السعودى

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودى

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

رابط نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة الدور الثاني للثانوية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

كواليس مسرحية «بودي جارد»..حكايات شائكة بين يسرا و«الزعيم»

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

«أسترازينيكا»: توفير لقاح ضد كورونا لا يزال ممكنا هذا العام

الصين تكتشف لوح حجري عمره 190 عاما

مقالات الرأي
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
ماجد حبته
سيدة القطار.. ورجل الأفيون
المزيد

الثقافة

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية

«كانا طفلين».. تفاصيل أول لقاء بين رياض السنباطي وأم كلثوم

وزيرة الثقافة تفتتح معرض كنوز متاحفنا الفنية 5.. الثلاثاء

«مرض في عينه كان سببًا لنبوغه».. حكايات رياض السنباطي مع الغناء